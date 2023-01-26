Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu yürütülen projeleri anlattı:

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, il genelinde yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Bahçacıoğlu, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte temel eğitimde okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Bakanlığın başlattığı çevre dostu bin okul projesine Kastamonu'dan 20 okulun dahil edildiğini bildiren Bahçacıoğlu, "20 okulda güneş enerjisi üretim sistemi kuruldu, 13'ü sisteme entegre edildi. Artık bu okullara elektrik faturası gelmiyor. Okulun bütün enerji ihtiyacı, güneş enerjisi sisteminden karşılanıyor. Diğer 7 okul da önümüzdeki haftalarda enerji üretimine başlayacak. Böylece il genelinde 20 okulumuzda enerji faturası ödemeyeceğiz." diye konuştu.

Bahçacıoğlu, kentte 11 bin öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini, yarıyıl tatilinden sonra bu sayının 17 bin 300'e yükseleceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kastamonu'da 56 köy yaşam merkezi açıldı. 85 köy yaşam merkezi için onarım çalışması devam ediyor. 3 ay sonra köy yaşam merkezlerinin tamamı sisteme dahil olacak. Köy yaşam merkezlerimizde 220 kursiyer eğitim aldı. İl genelinde 186 okulun dahil olduğu Sıfır Atık projesinde de 81 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı."

Bakanlığın 81 ilde 100 noktaya ekmek fırını kurma projesi kapsamında 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde fırın kurulduğunu anlatan Bahçacıoğlu, şöyle devam etti:



"Deneme üretimine başlandı. 30 Ocak itibarıyla pansiyonlu okullar ve bağlı kurumların ekmek ihtiyacı buradan karşılanacak. Kapasitemiz yeterli olursa okulun bulunduğu caddenin kenarında büfe oluşturarak vatandaşımıza da uygun fiyata ekmek vermeyi Sayın Bakanımızın talimatıyla gerçekleştireceğiz.



2017'de 3 meslek lisemizin döner sermaye geliri 1 milyon 26 bin 520 liraydı. 2022'de ise 4 meslek lisemizin döner sermaye geliri 19 milyon 992 bin 95 lira oldu. Döner sermayeli okullarımızda üretim aşamalarında çalışan öğrencilerimiz aylık 4 bin ila 6 bin lira arasında ücret almaktadır."

Bahçacıoğlu, okul binalarıyla ilgili yürütülen çalışmaları da anlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem testleri sonucunda il genelinde 61 okul binası yıkıldı. Bunların yerine 32 okul, 4 spor salonu, 1 pansiyon, 1 hizmet binası yapıldı. 2002 yılından günümüze kadar ilimize 1192 derslik kazandırıldı. Kastamonu'da meydana gelen selin ardından zarar gören okullarda da çalışma yapıldı. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde 4 okul, 1 pansiyon yapım programına alındı. 8 okulda onarım çalışması yapıldı. Sel bölgesine yapılan okullara 78 milyon 90 bin 495 lira, onarıma alınanlara da 14 milyon 300 bin 194 lira harcandı."





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