Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

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KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor ile 27-27 berabere kaldı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-12 Konyaaltı Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı farkı kapatan ev sahibi ekip, Konyaaltı Belediyespor ile 27-27 berabere kaldı.





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