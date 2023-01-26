Kastamonu'da "Alışverişinizi pazardan yapın" önerisi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Gedik, vatandaşların alışverişini pazardan yapmasını tavsiye etti.

Gedik, gazetecilere, fiyat ve tazelik bakımından pazardaki ürünlerin marketlere göre daha uygun olduğunu söyledi.

Marketler ile rekabet edebilmek için pazarcı esnafına kredi kartı seçeneği getirmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Gedik, "Pazarda kredi kartı kullanımının yoğunlaşması için esnaflarımızla görüşmeler yapıyoruz. Esnafımızın pos cihazı bulundurmasıyla kredi kartı kullanan vatandaşlarımızın pazarı daha fazla tercih edeceğini düşünüyoruz. Diğer türlü esnafımızın marketlerle rekabet etmesi zorlaşıyor." dedi.





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