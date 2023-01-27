Çocukluk arkadaşları 25 yıl sonra buluşup kurdukları basketbol takımıyla parkeye döndüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk arkadaşları 25 yıl sonra buluşup kurdukları basketbol takımıyla parkeye döndüler

AA

Çocukluk arkadaşları 25 yıl sonra buluşup kurdukları basketbol takımıyla parkeye döndüler

KASTAMONU (AA) - ERKUT KARGIN - Kastamonu'da ortaokul döneminde birlikte olan arkadaşlar, 25 yıl sonra yeniden basketbol oynamak için bir araya gelmenin ve parkeye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Geçen yıl kızının isteği üzerine Anneler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği "Anneler Yarışıyor" adlı basketbol yarışmasına katılan Şule Özbay, farklı ortaokullarda öğrenim görürken birlikte basketbol oynadıkları arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek için harekete geçti.

Arkadaşlarıyla iletişime geçen Özbay, aralarında ev kadınlarının da bulunduğu mühendis, memur, avukat, akademisyenlerden oluşan 14 arkadaşını ikna etti. Geçen yıl haziran ayında kurdukları takım ile yıllar önce bıraktıkları basketbola geri döndüler.

Haftada iki gün spor salonunda antrenör Alptekin Kibaroğlu yönetiminde çalışan arkadaşlar, hem eski günleri yad ediyor hem de spor yapıyor.

Halime Çavuş Kadın Veteran Takımı adını alan basketbol takımı, geçen yıl 10 Aralık'ta ilk kadın mitinginin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Gold Girls Veteran Takımı ile dostluk maçı yaptı.


- "Sporla başlayan arkadaşlığımız son bulmadı"

Takım kaptanı olan avukat Şule Özbay, AA muhabirine, Kastamonu'nun küçük bir şehir olduğunu ama spora büyük eğilim bulunduğunu söyledi.

Kendilerinin de küçük yaşta spora başladıklarını belirten Özbay, "Birçok arkadaşımla 30 yıllık arkadaşlığım var. Kimisiyle rakiptik, kimisiyle aynı takımda oynadık ama bir şekilde bu sahada bir aradaydık. Sporla başlayan arkadaşlığımız son bulmadı." dedi.

Basketbol oynarken iş hayatının stresinden uzaklaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Özbay, "Takım halinde oynamaya başladıktan sonra iyi oynadığımızı fark ettik. Sayın Valimizin desteğiyle geçen yıl 10 Aralık'ta dostluk maçı düzenlendi. Muazzam bir seyirci katılımıyla maç yaptık, çok heyecan vericiydi." ifadesini kullandı.

Çocuklarına da güzel örnek olduklarını düşündüğüne işaret eden Özbay, "Seyirci olarak katılanlardan muazzam dönüşler aldık. Bunu her 10 Aralık'ta turnuvaya döndürme programı yapmaya başladık. Şu anki hedefimiz bu." diye konuştu.

Özbay, 10 Aralık'ın Kastamonu'da ilk Türk kadın mitinginin yapıldığı gün olması dolayısıyla bir kadın kahramanın ismiyle sahaya çıkılması gerektiğini düşündüklerini, bu yüzden "Halime Çavuş Kadın Veteran Takımı" adını aldıklarını kaydetti.

Takım oyuncularından ev hanımı Gaye Zor da 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiğini ve zor zamanlardan geçtiğini anlatarak, "Eski günleri yad edeceğimiz bir ortam olacağını düşünerek geldim. Bana da çok iyi geldi. Üç çocuğum var, hepsi de sporla ilgileniyor. Onlarla da beraber geliyoruz. Burada motive oluyorum, enerji yükleniyorum." diye konuştu.

Mahinur Durmuş İskender de tüm yorgunluğunu basketbol oynarken attığını vurgulayarak, "Takım içindeki uyumumuz çok iyi. Burada ikizimle aynı takımla oynamak, antrenman yapmak bana daha da güç veriyor." dedi.


- "Çok keyifli, eğlenceli bir ortam yakaladık"

Kibaroğlu ise kendisine antrenörlük teklifi geldiğinde Özbay'ın kızının antrenörlüğünü yaptığını söyledi.

Bu yaş grubuyla çalışmanın kendisi için de ayrı bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Kibaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bütün yaş gruplarıyla çalıştım, çeşitli liglerde de yardımcı antrenörlük yaptım ama bu çok farklı bir deneyim. 20-25 sene önceki arkadaşlarımın antrenörlüğünü yapıyorum. Burada yakaladığımız şey aslında tam bir aile ortamı. Çocuklar, eşler, hepsi eşlik ediyor. Çok keyifli, eğlenceli bir ortam yakaladık. Önceliğimiz zaten keyif almak, eğlenmek, mutlu olmak. Kazanmak ve kaybetmek tarafı çalıştıkça olacak şeyler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da "Alışverişinizi pazardan yapın" önerisi
YEREL HABERLER Kastamonu'da "Alışverişinizi pazardan yapın" önerisi
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu yürütülen projeleri anlattı:
YEREL HABERLER Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu yürütülen ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
Siyez buğdayından yapılan helva Türkiye geneline gönderiliyor
YEREL HABERLER Siyez buğdayından yapılan helva Türkiye geneline ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı ...
Kastamonu'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Kastamonu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin ...
Kastamonu'da öğrencilere hızlı okuma kursu veriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da öğrencilere hızlı okuma kursu veriliyor
Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor
Eski otobüsler geri dönüşüm malzemeleriyle festival için yeniden tasarlandı
YEREL HABERLER Eski otobüsler geri dönüşüm malzemeleriyle festival ...
Kastamonu'da kamyonetin köpeğe çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kastamonu'da kamyonetin köpeğe çarpması güvenlik ...
Kastamonu'da organ bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kastamonu'da organ bağışı çağrısı
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.