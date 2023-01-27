Çocukluk arkadaşları 25 yıl sonra buluşup kurdukları basketbol takımıyla parkeye döndüler

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KASTAMONU (AA) - ERKUT KARGIN - Kastamonu'da ortaokul döneminde birlikte olan arkadaşlar, 25 yıl sonra yeniden basketbol oynamak için bir araya gelmenin ve parkeye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Geçen yıl kızının isteği üzerine Anneler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği "Anneler Yarışıyor" adlı basketbol yarışmasına katılan Şule Özbay, farklı ortaokullarda öğrenim görürken birlikte basketbol oynadıkları arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek için harekete geçti.

Arkadaşlarıyla iletişime geçen Özbay, aralarında ev kadınlarının da bulunduğu mühendis, memur, avukat, akademisyenlerden oluşan 14 arkadaşını ikna etti. Geçen yıl haziran ayında kurdukları takım ile yıllar önce bıraktıkları basketbola geri döndüler.

Haftada iki gün spor salonunda antrenör Alptekin Kibaroğlu yönetiminde çalışan arkadaşlar, hem eski günleri yad ediyor hem de spor yapıyor.

Halime Çavuş Kadın Veteran Takımı adını alan basketbol takımı, geçen yıl 10 Aralık'ta ilk kadın mitinginin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Gold Girls Veteran Takımı ile dostluk maçı yaptı.





- "Sporla başlayan arkadaşlığımız son bulmadı"

Takım kaptanı olan avukat Şule Özbay, AA muhabirine, Kastamonu'nun küçük bir şehir olduğunu ama spora büyük eğilim bulunduğunu söyledi.

Kendilerinin de küçük yaşta spora başladıklarını belirten Özbay, "Birçok arkadaşımla 30 yıllık arkadaşlığım var. Kimisiyle rakiptik, kimisiyle aynı takımda oynadık ama bir şekilde bu sahada bir aradaydık. Sporla başlayan arkadaşlığımız son bulmadı." dedi.

Basketbol oynarken iş hayatının stresinden uzaklaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Özbay, "Takım halinde oynamaya başladıktan sonra iyi oynadığımızı fark ettik. Sayın Valimizin desteğiyle geçen yıl 10 Aralık'ta dostluk maçı düzenlendi. Muazzam bir seyirci katılımıyla maç yaptık, çok heyecan vericiydi." ifadesini kullandı.

Çocuklarına da güzel örnek olduklarını düşündüğüne işaret eden Özbay, "Seyirci olarak katılanlardan muazzam dönüşler aldık. Bunu her 10 Aralık'ta turnuvaya döndürme programı yapmaya başladık. Şu anki hedefimiz bu." diye konuştu.

Özbay, 10 Aralık'ın Kastamonu'da ilk Türk kadın mitinginin yapıldığı gün olması dolayısıyla bir kadın kahramanın ismiyle sahaya çıkılması gerektiğini düşündüklerini, bu yüzden "Halime Çavuş Kadın Veteran Takımı" adını aldıklarını kaydetti.

Takım oyuncularından ev hanımı Gaye Zor da 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiğini ve zor zamanlardan geçtiğini anlatarak, "Eski günleri yad edeceğimiz bir ortam olacağını düşünerek geldim. Bana da çok iyi geldi. Üç çocuğum var, hepsi de sporla ilgileniyor. Onlarla da beraber geliyoruz. Burada motive oluyorum, enerji yükleniyorum." diye konuştu.

Mahinur Durmuş İskender de tüm yorgunluğunu basketbol oynarken attığını vurgulayarak, "Takım içindeki uyumumuz çok iyi. Burada ikizimle aynı takımla oynamak, antrenman yapmak bana daha da güç veriyor." dedi.





- "Çok keyifli, eğlenceli bir ortam yakaladık"

Kibaroğlu ise kendisine antrenörlük teklifi geldiğinde Özbay'ın kızının antrenörlüğünü yaptığını söyledi.

Bu yaş grubuyla çalışmanın kendisi için de ayrı bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Kibaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bütün yaş gruplarıyla çalıştım, çeşitli liglerde de yardımcı antrenörlük yaptım ama bu çok farklı bir deneyim. 20-25 sene önceki arkadaşlarımın antrenörlüğünü yapıyorum. Burada yakaladığımız şey aslında tam bir aile ortamı. Çocuklar, eşler, hepsi eşlik ediyor. Çok keyifli, eğlenceli bir ortam yakaladık. Önceliğimiz zaten keyif almak, eğlenmek, mutlu olmak. Kazanmak ve kaybetmek tarafı çalıştıkça olacak şeyler."

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