Kastamonu'da Deniz Feneri Derneği 9,2 milyon liralık yardıma aracılık yaptı

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KASTAMONU (AA) - Deniz Feneri Derneği Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, geçen yıl ayni ve nakdi olarak yurt dışı dahil 9 milyon 223 bin 95 liralık yardıma aracılık ettiklerini söyledi.

Bitkin, dernek binasında gazetecilere, 63 ülkede ayni ve nakdi olarak 26 yıldır yardıma aracılık ettiklerini söyledi.

Geçen yıl yurt içinde gıda, giyecek, sağlık, eğitim gibi kategorilerde 24 bin 385 kişiye 7 milyon 112 bin 906 lira tutarında yardım ulaştırdıklarını belirten Bitkin, "Mazlum coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren özellikle Afrika, Arakan kampları ve Yemen'de açlık çekenlere mescit, su kuyusu, katarakt ameliyatları, yetim hamiliği, gıda ve kurban kategorilerinde 2 milyon 110 bin 189 lira tutarında insani yardım ulaştırdık. Kurumsal olarak hesap verilebilir şekliyle insani yardım faaliyeti yürütmekteyiz. Tüm bağışçılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



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