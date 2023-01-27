Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
İnebolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan A.E'nin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 35 fişek, pompalı tüfek ile 5 kartuş ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.