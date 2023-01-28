Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Saklıkent'te kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 50, Denizli ve Murat Dağı'nda 40, Erciyes ve Uludağ'da 32, Bozdağ'da 30, Palandöken ve Nemrut'ta 28, Sarıkamış'ta 20, Hakkari'de 18, Kartalkaya, Kümbet, Konaklı ve Yedikuyular'da 14, Kop'ta 12, Çambaşı ve Yalnızçam'da 11, Salda ve Ergan'da 7, Mersivan ve Haserek'te 6, Abalı ve Zigana'da 5, Ladik ve Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.1.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -3 0 Palandöken KY -9 -6 Saklıkent HKY -2 2 Hakkari KY -11 -5 Kartepe KKY 0 5 Uludağ KY -1 1 Nemrut KY -7 -5 Yıldız Dağı KY -2 1 Ilgaz KY -3 1 Erciyes KY -6 0 Ovacık KY -3 0 Sarıkamış KY -16 -5 Yıldıztepe KY -4 1 Denizli KY -4 0

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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