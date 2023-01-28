Kastamonu'da dereye düşen inek kurtarıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde dere yatağına düşen inek, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Çalköy'de arazide bulunan ineklerinden birinin ahıra dönmemesi üzerine sahibi çevrede aramaya başladı.
Köy yakınlarındaki kuruyan dere yatağında bulduğu ineği çıkarmak için çaba harcayan hayvan sahibi, başarılı olamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, ineği çıkarmak için ahşaptan sedye yaptı. Sedyeye konularak bağlanan inek, vinçle çekilerek çıkarıldı.
İnek, sahibine teslim edildi.