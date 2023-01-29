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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali yapıldı.

Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda dün festival ateşinin yakılmasıyla başlayan programda kampçılar, karavancılar, off-road ekipleri ve vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karın yetersiz olması sebebiyle iglo ve kardan adam yapma etkinliklerinin yapılamadığı festivalde, dağcılık faaliyetleri, DJ performansı, off-road gösterileri, yöresel oyun ve yarışmalarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, yaptığı konuşmada, festivalin ikincisini yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Araç'ta bir turizm potansiyeli var. 27 çok güzel yaylamız var. Bunları turizme kazandırmamız Araç'ı bir üst seviyeye taşımamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ise festivalin bu sene karsız geçtiğini, önemli olanın atmosferi yaşayıp kaynaşmak olduğunu söyledi.

Festival sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödül ve belgeleri takdim edildi.

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