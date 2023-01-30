Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla aranan 8 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ/PDY üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 hükümlü için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y.T, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ö ve A.A, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K, E.A. ve E.S, 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E.Ç. ile 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.C. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.





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