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Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla aranan 8 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ/PDY üyesi oldukları ve silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 hükümlü için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y.T, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ö ve A.A, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K, E.A. ve E.S, 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E.Ç. ile 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.C. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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