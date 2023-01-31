Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.2.2023
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|HKY
|-9
|-6
|Saklıkent
|R
|-8
|-3
|Uludağ
|KY
|-9
|-6
|Palandöken
|KY
|-11
|-6
|Murat Dağı
|KY
|-9
|-6
|Denizli
|HKY
|-11
|-5
|Erciyes
|HKY
|-11
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-16
|-5
|Kartalkaya
|KY
|-11
|-9
|Çambaşı
|KY
|-6
|-3
|Ilgaz
|KY
|-10
|-7
|Kartepe
|KKY
|-5
|-3
|Hakkari
|KY
|-8
|-5
|Yıldız Tepe
|KY
|-7
|-5
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, R: Rüzgarlı)