Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.2.2023 En düşük En yüksek Davraz HKY -9 -6 Saklıkent R -8 -3 Uludağ KY -9 -6 Palandöken KY -11 -6 Murat Dağı KY -9 -6 Denizli HKY -11 -5 Erciyes HKY -11 -6 Sarıkamış KY -16 -5 Kartalkaya KY -11 -9 Çambaşı KY -6 -3 Ilgaz KY -10 -7 Kartepe KKY -5 -3 Hakkari KY -8 -5 Yıldız Tepe KY -7 -5

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, R: Rüzgarlı)





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