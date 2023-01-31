Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda 3 şüphelinin üzerini ve araçlarını arayan ekipler, bir miktar esrar ile uyuşturucu niteliği bulunan reçeteye tabi hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan bu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça sorgulanan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.



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