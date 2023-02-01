GÜNCELLEME - Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 16 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyüne cenazeye gidenlerin bulunduğu Esenler Belediyesine ait Zeki Demir Çelik'in (55) kullandığı 34 EEA 343 plakalı otobüs, Çetmi köyü mevkisinde devrildi.

Sürücü ile otobüste bulunan Oğuzhan Korkmaz (24), Cengiz Korkmaz (54), Satiye Korkmaz (57), Musa Korkmaz (30), İhsan Korkmaz (57), Gülten Korkmaz (47), Mustafa Şahin (31), Seyhan Adalı (34), Hakan Sönmez (44), Osman Şen (68), Abdullah Yılmaz (56), Turhan Altunlu (32), Ahmet Demir (73), Tevrat Kuloğlu (47) ve Samet Demir (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise Taşköprü Belediyesi tarafından verilen otobüsle köylerine gönderildi.



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