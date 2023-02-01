Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Tokat, Çankırı, Sinop ve Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler çalışma yaptı.

Kastamonu merkezin yanı sıra Ilgaz Dağı ve ilçeler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ağlı ilçesine bağlı Turnacık köyünün yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, yolun açılması için çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri de ana yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Öte yandan kar altındaki kent merkezi, drone ile görüntülendi.

- Tokat

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti.

Kentin pek çok ilçesinde de kar etkili oldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye kadar ulaştı.

- Çankırı

Çankırı'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentin yüksek noktalarında İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

- Çorum

Çorum'da iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından ekiplerin karla mücadele çalışmaları da başladı. Çorum Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.



Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



- Sinop

Olumsuz hava koşullarının iki gündür etkisini sürdürdüğü Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinin bazı bölgelerine kar yağdı.

Ayancık ilçesinde Akgöl Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde ise bazı köylerde yağış etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerince yağışın bulunduğu köy yollarında kar temizleme çalışması yapıldı.





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