Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı

AA

Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı.

Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogensen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini söyledi.

Sezonun yardımcı antrenör İbrahim Belet'in sorumluluğunda tamamlanacağını belirten Eski, "Mogensen'e takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra İbrahim hocamızla devam edeceğiz. Yaz döneminde başantrenör konusunda neler yapacağımızı tekrar gözden geçireceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
Küre ve Tosya ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Küre ve Tosya ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
GÜNCELLEME - Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 16 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan ...
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ...
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1,3 milyon kişiye sağlık hizmeti verdi
YEREL HABERLER Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1,3 milyon ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ...
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 ...
Kastamonu'da öğrenciler karne şenliğiyle eğlendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da öğrenciler karne şenliğiyle eğlendi
Daday'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Daday'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor
YEREL HABERLER Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek ...
Milli boksör Kerem Özmen, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Kerem Özmen, Dünya Şampiyonası'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.