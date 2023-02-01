Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı.
Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogensen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini söyledi.
Sezonun yardımcı antrenör İbrahim Belet'in sorumluluğunda tamamlanacağını belirten Eski, "Mogensen'e takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra İbrahim hocamızla devam edeceğiz. Yaz döneminde başantrenör konusunda neler yapacağımızı tekrar gözden geçireceğiz." diye konuştu.