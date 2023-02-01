Kastamonu'da kar yağışının ardından ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da belediyenin kar timleri, gece başlayan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, karla mücadele ekiplerini kış ayına girmeden önce oluşturduklarını vurgulayarak, "Kar yağışıyla ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı. 7 gün 24 saat esasına göre hayatın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına sahada olacağız." ifadesini kullandı.





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