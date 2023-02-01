Taşköprü'ye mevsimin ilk karı yağdı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yüksek kesimlere gidecek sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.





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