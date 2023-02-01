Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, yürüttükleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.





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