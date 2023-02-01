Kastamonu'da cezaevi firarisi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı.

Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 6 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi G.T. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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