Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir köy camisinde saklanan ve yüzlerce yıllık tarihi bulunduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim cüzleri, koruma altına alındı.

İlçenin Bereketli Köyü Camisi'nde 1300'lü yıllardan itibaren hafız adaylarına ders verilmesi amacıyla hattatlar tarafından Kuran-ı Kerim cüzleri yazıldı.

Cüzler, yüz yıllar boyunca köylüler ve imamlar tarafından korunarak günümüze kadar geldi.

Camide bulunan 57 Kur'an-ı Kerim cüzünde son yıllarda yıpranmalar görülmesi üzerine daha iyi ortamda muhafaza edilmeleri amacıyla Kastamonu Valiliği ile Ağlı Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim cüzleri, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesine getirildi. Cüzlerin, uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından kesin tarihlerinin belirlenip sergilenmesi planlanıyor.

Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim cüzlerinin Bereketli köyünde uzun yıllardır muhafaza edildiğini söyledi.

Cüzlerin tamamının el yazması olduğuna dikkati çeken Kazanasmaz, "500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzlerimiz köyümüzün camisine vakfedilmiş ve orada saklanmaktaydı. Her gelen imam, bunu koruma görevi üstlenmiş. Kur'an-ı Kerim cüzleri, Ağlı ilçemizin ne kadar tarihi ve kültürel bir bölge olduğunu ispat eder nitelikte." dedi.

Bereketli Köyü Camisi imam hatibi Malik Kılıç da Kur'an-ı Kerim cüzlerinin önemini vurgulayarak, "Camimizde 57 cüz bulunmakta. Bunlar camimizde imamlar tarafından muhafaza edilmiş ve günümüze kadar korunmuş. Hepsi farklı tarihlerde yazılmış. Bunlar köyümüzün değeri." ifadesini kullandı.





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