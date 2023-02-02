Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Teke'nin kullandığı 37 ACD 950 plakalı otomobil, Kastamonu -Daday kara yolu Afurözü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki bir kişi, Daday Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





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