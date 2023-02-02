Kastamonu'da mahalle sakinleri her sabah farklı camide buluşuyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi sakinleri, her sabah farklı bir camide bir araya geliyor.

Muhtarlık ve Kuzeykent Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kastamonu Üniversitesi Kuzey Işıkları Topluluğunca "Kuzeykent sabah namazında buluşuyor" etkinliği başlatıldı.

Etkinlik kapsamında mahalle sakinleri her gün sabah namazını farklı bir camide kılıyor. İlk etkinlik Sunta Fabrikası Camisi'nde gerçekleştirildi.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından çorba ikramı yapıldı.

Mahalle muhtarı Hakan Çölez, her gün yeni bir camide hayır sahiplerinin katkılarıyla çalışmayı gerçekleştireceklerini belirterek, gençleri ve mahalleliyi etkinliğe davet etti.





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