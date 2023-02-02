Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına başladı

KASTAMONU (AA) - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Macar kulübü Györi Audi ETO ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kastamonu ekibi, 5 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Györi Audi ETO maçının hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda antrenör İbrahim Belet yönetiminde çalışmaya başladı.

Belet, AA muhabirine, kulübün karşılıklı anlaşarak Danimarkalı antrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırmasının ardından dün görevi devraldığını söyledi.

Üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini vurgulayan Belet, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak isteyen bir takım olarak sahada elimizden geleni yapacağız. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin gücünün farkındayız. Bu doğrultuda hazırlıklarımız sürüyor." dedi.





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