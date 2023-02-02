Kastamonu'da orman suçlarının engellenmesine yönelik toplantı yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce orman suçlarının engellenmesine yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Müdürlüğe bağlı İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin işletme müdürlükleri, İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda 2023 yılında meydana gelebilecek orman suçlarının engellenmesi, suç ve suçluların takibi konusunda kanunun ilgili maddelerinin eksiksiz uygulanarak idari hataların en aza indirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler değerlendirildi.





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