Kastamonu'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte geçen ay düzenlenen operasyonlarda 21,68 gram sentetik uyuşturucu, 62,35 gram esrar, 4,29 gram kenevir tohumu, 7 bin 800 gram baz morfin, 1070 sentetik ecza ilacı ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonlarda 63 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 7'sinin tutuklandığı kaydedildi.

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