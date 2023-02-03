Kastamonu'da bu yıl 53 proje uygulanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte bu yıl uygulanacak 53 projenin maliyetinin 38 milyar 756 milyon 764 bin lira olduğunu bildirdi.

AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda geçen yıl yürütülen kamu hizmetleri değerlendirilerek, bu yılın yatırım planları ve hedefleri görüşüldü.

Vali Çakır, buradaki konuşmasında, 2022'yi çok yoğun bir çalışma dönemiyle geride bıraktıklarını söyledi.

Tüm birimlerin uyum içinde çalıştığına işaret eden Çakır, "Kastamonu'da çok iyi uyumumuz olduğunu büyük rahatlık ve gururla söyleyebilirim. 175 kilometreye yakın sıcak asfalt uygulaması yaptık. 275 kilometreden fazla da beton bariyer çalışması gerçekleştirdik. Karayollarıyla iş birliğinde geçen sene 132 kilometre trafik işaretleme çalışması yaptık." dedi.

Geçen yıl yoğun bir kış yaşandığını vurgulayan Çakır, "Aşırı yağışa rağmen vatandaşlarımızın en ufak sağlık sıkıntısı yaşamaması için yollarımızın tamamının açık tutulması amacıyla gece gündüz çalıştık. Bazı yerleri 10 defa olmak üzere toplamda 5 bin 247 köy yolu açtık. Bu kapsamda 750 bin litreden fazla yakıt harcadık. 52 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık." diye konuştu.

İçme suyu konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Çakır, bu kapsamda 28 sondaj kuyusu açarak vatandaşların suya ulaşması için mücadele ettiklerini anlattı.



Bu yıl uygulanması planlanan projelerden bahseden Çakır, şunları kaydetti:



"2023'te tarım sektöründe 8, ulaştırmada 15, enerji, sağlık ve turizmde 3'er, eğitimde 13, imalatta 1, diğer kamu hizmetlerinde 7 olmak üzere toplamda 53 projemiz var. Bu projelerin parasal tutarı 38 milyar 756 milyon 764 bin liradır. 2022'de harcamış olduğumuz tutara bakıldığı zaman, 4 milyar 323 milyon lira gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Vatandaş odaklı, hem vatandaşlarımızın hem devletimizin menfaatlerini en üst seviyeye getirecek şekilde uyum içinde görevimize hep beraber devam edeceğiz."

Toplantıda Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.





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