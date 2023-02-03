Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Mece idaresindeki 37 KA 286 plakalı otomobil, Gemi köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan ve yaralanan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.