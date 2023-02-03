Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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KASTAMONU (AA) - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Macar kulübü Györi Audi ETO ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kastamonu ekibi, 5 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Györi Audi ETO maçının hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda antrenör İbrahim Belet yönetiminde çalıştı.

Belet, gazetecilere, takımın başına birkaç gün önce geçtiğini belirterek, "Rakibimizin gücünün farkındayız ama biz de kazanmak için her şeyi yapacağız. Sahada en iyi oyunu ortaya koymak için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Sporcularımız, maçın ciddiyetinin farkında." dedi.

Maçın Kastamonu'da oynanacağını hatırlatan Belet, "Taraftarımızı salona bekliyoruz. Onların vereceği destek, gücümüze güç katacak. Verecekleri destek, bizi galibiyete yaklaştıracaktır." ifadesini kullandı.





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