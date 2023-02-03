Kastamonu'da TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve TARSİM 2023 Yılı Uygulamaları" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili genel değerlendirme yapılarak, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Özcan Gazioğlu, şehirde iklim değişikliği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heyelan gibi afetlerin yoğun olarak yaşandığını, meydana gelen bu afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin tarımsal zarar gördüğünü söyledi.

Sigorta yaptıran üreticilerin zararlarının TARSİM tarafından yüzde 100'e varan oranlarla karşılandığını belirten Gazioğlu, üreticilerin olası afetler durumunda mağdur olmamaları için sigorta yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş ise bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya kurum müdürleri, sivil toplum başkanları ve muhtarlar katıldı.











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