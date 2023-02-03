Kastamonuspor Teknik Direktörü Karan'dan Uşakspor maçı öncesi açıklama

KASTAMONU (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın sahasında Uşakspor ile karşılaşacak GMG Kastamonuspor'un teknik direktörü Ümit Karan, müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Karan, gazetecilere, maçta taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Uşakspor'un iyi transferler yaptığına işaret eden Karan, "Bizimle oynayacakları maça final gözüyle, çıkış maçı gibi bakıyorlar. Geçen hafta Etimesgut'tan da puan aldılar. Buraya da puan almak için gelecekler. Bu nedenle çok dikkatli olmamı, ona göre hamlelerimizi yapmamız lazım. Ciddi ve konsantrasyonu yüksek olmalıyız." dedi.



Bu tür maçların zor olduğunu dile getiren Karan, "Alt taraftan kopmamız için, nefes almak için bizim de bu maçı kazanmamız gerekiyor. Direkt bizi ilgilendiren, 6 puanlık bir maç oynayacağız. Biz hep yukarının hesabını yapıyoruz ama alt sıraları unutuyoruz, alttaki takımlar da puan alıyor, puan farkı kapanmıyor." ifadelerini kullandı.





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