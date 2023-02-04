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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını tamamladı

AA

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU (AA) - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Macar kulübü Györi Audi ETO ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu ekibi,yarın sahasında oynayacağı Györi Audi ETO maçının hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda antrenör İbrahim Belet yönetiminde çalıştı.

Belet, gazetecilere, yaptıkları son antrenmanla yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Takımın maça hazır olduğunu dile getiren Belet, "Oyuncularımıza gereken taktikleri verdik. Bundan sonra sahaya çıkıp oyunlarını oynayacaklar. Amacımız kazanmak. Bunun için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu belirten Belet, Kastamonulu sporseverleri maça davet etti.

Kastamonu Belediyespor ile Györi Audi ETO arasındaki maç, Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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