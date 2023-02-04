Dünya Kanser Günü dolayısıyla jandarmadan kanser hastalarına ziyaret

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KASTAMONU (AA) - Jandarma tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kastamonu'daki kanser hastaları ziyaret edildi.



İl Jandarma Komutanlığınca, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulunuldu.



Hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma personeli, sağlık personeline de emekleri için teşekkür etti.

Daha sonra jandarma sorumluluk alanında bulunan kanser hastaları evlerinde ziyaret edilerek, tüm jandarma teşkilatı adına şifa ve geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.



Personel tarafından, hastalara her zaman yanlarında olunduğu belirtilerek, çeşitli hediyeler verildi.

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