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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Macar temsilcisi Györi Audi ETO'ya 39-27 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 16-12 Györi Audi ETO'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta birer galibiyet ve beraberliği bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 11. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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