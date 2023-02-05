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KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Macar temsilcisi Györi Audi ETO'ya 39-27 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 16-12 Györi Audi ETO'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta birer galibiyet ve beraberliği bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 11. yenilgisini yaşadı.

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