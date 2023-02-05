Kastamonu Belediyespor-Györi Audi ETO maçının ardından

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında ağırladığı Macar temsilcisi Györi Audi ETO'ya 39-27 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü İbrahim Belet, rakip takımın hızlı hücumlarla sonuca ulaştığını belirtti.

Belet, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Györi Audi ETO'yu tebrik etti.

Györi Audi ETO'nun Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımları arasında yer aldığını anlatan Belet, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Eksik sporcularımız vardı, bunun için rotasyonla ilgili sorun yaşayacağımızı biliyorduk. Sporcularımızın her birine daha fazla yük bindi. Bunu da oyun içerisinde gördük. Bence maça iyi başladık. 5'li savunmayı da başta iyi yaptık. Maçın sonuna doğru takımın yorgunluğu artınca basit hatalar oluştu. Rakip takım bulduğu hızlı hücumlarla neticeye ulaştı." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise sezon sonunda hentbolu bırakacağını söyledi.

Takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren İskenderoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Türkiye'deki her takımın isteyeceği bir şey. Kastamonu Belediyespor sayesinde buna ulaşmak benim için büyük bir şans. Sezon sonunda bırakacağım. Önüme belki başka kapılar açılır." ifadelerini kullandı.





- Ambrosio: "Atakta iyi pozisyonlar bulduk"





Györi Audi ETO Antrenörü Martin Ambrosio ise Kastamonu Belediyespor'un savunması karşısında zorlandıklarını söyledi.

Maçta iki takımın da iyi mücadele ettiğini ifade eden Ambrosio, "Atakta iyi pozisyonlar bulduk ama birçok pozisyonumuz direkle sonuçlandı. Kazanan biz olduk. Hedefimize ulaşmak için bir maçımız kaldı." şeklinde konuştu.





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