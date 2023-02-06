Kastamonu'da Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ziraat Odasının 9. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Butur, yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan genel kurulda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, geçen yıl bu aylarda çiftçilerin ekim sırasında tereddütte kaldığını ama hasat zamanına geldiğinde üreticinin yüzünün güldüğü bir taban fiyatı uyguladıklarını söyledi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise tarımı ve çiftçiyi çok önemsediklerini belirterek, ülkenin kalkınması için ulusal bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Türkiye'nin su fakiri bir ülke olmadığını ama su zengini de olmadığını belirterek, tarımda suyun verimli kullanımına ve sağlıklı gıda üretmenin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Muammer Yapıcıoğlu 73 oy alırken, Mehmet Butur 102 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.









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