Bozkurt Ortaokulu öğrencileri yeni okullarında ders başı yaptı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkurt Ortaokulunda eğitim öğretime başlandı.



İlçede 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılan ortaokulda yapım çalışmaları tamamlandı.



Bu sabah ilk derslerine yeni okullarında başlayan 206 ortaokul öğrencisi İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yeni sıralarına oturarak ders başı yaptı.

Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Atak yaptığı konuşmada okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere derslerinde başarı diledi.



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