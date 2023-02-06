Taşköprü ve İhsangazi'den deprem bölgesine yardım

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ve İhsangazi ilçelerinden deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından Taşköprü ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rabbim Yardımcımız olsun. İlçemizde deprem bölgesinde vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. Ayrıca arama kurtarma ekibimiz de vatandaşlarımızın yanında olmaları ve arama çalışmalarına katılmaları için yola çıktılar. Rabbim yardımcıları olsun." dedi.

İhsangazi ilçesinde Kaymakamlık binasında toplanan yardımlar Kastamonu Valiliği yardım toplama merkezine gönderildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık yaptığı açıklamada "Yardım kampanyasında ilk etapta gıda, hijyen, battaniye ve kıyafet yardımları toplandı." dedi.

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