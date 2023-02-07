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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak üzere 353 kişi görevlendirildi

AA

Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak üzere 353 kişi görevlendirildi

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kastamonu'dan bölgeye 46'sı komando olmak üzere 353 kişilik ekip görevlendirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AFAD Müdürlüğünden 13, Kastamonu itfaiyesinden 8, Orman Bölge Müdürlüğünden 12 kişilik kurtarma ekibi görevlendirildiği ifade edildi.

Tosya, Taşköprü, Devrekani ve Bozkurt itfaiye ekiplerinden 16 personelin de deprem bölgesine hareket ettiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğünden 81 personel, İl Jandarma Komutanlığından 46 komando, 5 JAK personeli, köpek operatörü, ekip komutanı olmak üzere 53 personel ve arama köpeği. Küre Eti Bakır Maden İşletmesinden 5 personel, Acacia Hanönü Maden İşletmesinden 20 personel, İLBANK'dan 11 personel, İHH, Kızılay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 8'er personel ve Telekom İl Müdürlüğünden 2 personel görevlendirildi."

Açıklamanın devamında, 43 AFAD gönüllüsü, 27 Yerel Destek Ekibi ve 30 MEB Akub Gönüllüsünün de deprem bölgesinde görev yapacağı belirtildi.

Öte yandan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerince 66 iş makinesinin de deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.

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