Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın Bozkurt Belediyesi ekibince kurtarıldı

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında kalan kadın, Kastamonu'dan bölgeye giden Bozkurt Belediyesi ekibince kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bozkurt Belediyesinden Kahramanmaraş'a giden 6 kişilik ekip de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Bozkurt Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan kurtarma ekibi, yaklaşık 26 saat sonra bir kadını sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedavi için hastaneye sevk edildi.



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