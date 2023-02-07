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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

AA

Kastamonu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Azdavay ve Taşköprü ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımların yer aldığı ilk tır dualar eşliğinde yola çıktı.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde, Tosya Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, Tosya Proje Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda toplandı.

Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemeler paketlendi.

Tıra yüklenen yardım malzemeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine gönderilmek üzere Tosya İlçe Müftü Vekili Murat Başar'ın yaptığı duanın ardından yola çıktı.

- Taşköprü

Taşköprü ilçesinde toplanan yardım malzemeleri Taşköprü Belediyesine ait kamyona yüklenerek Adıyaman'nın Besni ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere, böyle zamanların birlik günü olduğunu ifade ederek, ilçede 7'den 70'e herkesin yardımda bulunduğunu söyledi.

- İhsangazi

İhsangazi Belediyesi tarafından deprem bölgesine iş makinesi gönderildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, bölgeye bir kamyon gönderdiklerini ifade ederek, "Gerektiği takdirde elimizdeki tüm iş makinalarını da seferber ederiz. Gün birlik günü, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

- Azdavay

Azdavay ilçesinden bölgeye iş makinesi gönderildi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gazetecilere, "Belediyemize ait 30 tonluk ekskavatörümüz ve operatörü Şeref Aslan Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı. Rabbim kazasız-belasız ulaşıp hizmet edebilmeyi nasip etsin." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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