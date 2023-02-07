Deprem bölgesine yardım edebilmek için gelirini AFAD'a bağışlıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hamburgerci dükkanı bulunan Mustafa Girişken, 2 gündür dükkanından elde ettiği kazancını deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor.

Kastamonu'da ise hamburgerci dükkanı bulunan Girişken, deprem bölgesine yardım yapabilmek adına sosyal medyadan iki gün boyunca dükkandan elde ettiği geliri AFAD'a bağışlayacağını duyurdu.

Girişken, AA muhabirine, deprem bölgesindeki birçok vatandaşın ısınma, barınma, yemek gibi çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

İki gündür dükkandan elde ettikleri tüm gelirlerini AFAD aracılığıyla bölgeye gönderdiklerini anlatan Girişken, "Aynı zamanda personellerimiz de bu konuda bize destek vererek onlar da kendi adlarına iki günlük yevmiyelerini paylaşımda bulunmak istediler." diye konuştu.

Herkesi elinden geldiğince yardımda bulunmaya davet eden Girişken, "Ekmektir, sudur, kimin elinde ne gücü varsa, paylaşmanın çok önemli olduğu bu günlerde herkesin destek sağlayacağını inanıyoruz. Türk halkı olarak bu afetten de inşallah gayet temiz bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

Girişken, ayrıca çalışanlarıyla birlikte sırayla kan da bağışladıklarını ifade ederek, maddi gücü olmayanların en azından kan bağışında bulunabileceğini kaydetti.

Çalışanlardan İzmir Fatih Şükür de meydana gelen depremden sonra "Ne yapabiliriz?" diye düşünüp iki gün boyunca çalışanlar olarak yevmiye almayıp kazançlarını AFAD'a gönderme kararı aldıklarını dile getirerek, "Kan bağışı da yaptık, herkesi yardım etmeye davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu deprem olayını da atlatacağız." ifadesini kullandı.

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