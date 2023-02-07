Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze için ulaşıma açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Fırıncık köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Fırıncık köyü Hatip Mahallesi'nin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İstanbul'da vefat eden Şaziye Çelik'in (89) cenazesini köyde toprağa vermek isteyen ailesi Ağlı Kaymakamlığından yardım istedi.
Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köyle ilçe arasındaki 15 kilometrelik yolu kalınlığı 50 santimetreyi bulan kardan temizleyerek ulaşıma açtı.
Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.