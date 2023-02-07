Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Ölçer Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle açılan davanın duruşması ertelendi.

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 sanık katıldı. Diğer 9 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmaya gelen sanıklar, savunmalarında, daha önceki savunmalarını tekrarladıklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti ek rapor sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö. 18 Ağustos'ta tutuklanmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıkılan Ölçer Apartmanı'nda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de selde kaybolmuştu.

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