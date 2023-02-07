Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım malzemesi gönderildi

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatılan Kastamonu'da toplanan 16 tır malzeme bölgeye gönderildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremlerin ardından kentten afet bölgesine görevlendirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bölgeye 71 iş makinesi ve kamyon ile 86 operatör ve şoförün görevlendirildiği ifade edildi.

Öncü ve taşıma amacıyla 10 binek araç, 17 pikap, 22 treyler ve 54 şoförün de bölgeye hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma, insani yardım ve hasar tespit faaliyetleri için 40 araç, bu araçlarda görevli 178 personel, sağlık desteği için biri dört yataklı olmak üzere 10 ambulans, acil müdahale aracı, 2 lojistik araç, 9 UMKE aracı, kamyon, minibüs olmak üzere toplam 24 sağlık aracı ve 98 sağlık personeli deprem afeti yaşayan illerimize görevlendirilmiştir. "

Bölgeye 221 AFAD gönüllüsü, 59 yerel destek personeli, 31 MEB Akub gönüllüsü ve psiko-sosyal destek için 8 personel ile mobil mutfak aracı da gönderildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye 1150 çadır, 4 bin 320 yastık-çarşaf seti, 535 rulo yatak, 1011 katlanır sünger yatak, 1240 yeni tip battaniye, 2 bin 625 battaniye, 349 mutfak setini içeren 18 AFAD konteyner tırı da gönderilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde merkez ve Tosya'dan 2'şer, Taşköprü'den 3, Küre, Azdavay, İnebolu ve Cide'den birer, STK ve siyasi partilerden ise 5 tır olmak üzere toplamda 16 tır insani yardım, gıda ve hijyen malzemesi ilimizden Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman-Besni, Adıyaman-Gölbaşı ve Kahramanmaraş Elbistan'a hareket etmiştir. İlimizden yardım malzemelerinin tasniflenmesi ve tırlara yüklenmesi devam etmekte olup, yüklenmesinin akabinde bölgeye nakliyeleri gerçekleştirilecektir."





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