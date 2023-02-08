Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın Taşköprü Belediyesi ekibince kurtarıldı

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KASTAMONU (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında kalan 45 yaşındaki kadın, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taşköprü Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 44 saat sonra 9 saat süren bir çalışmanın ardından Rukiye Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedavi için hastaneye sevk edildi.

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