Sel felaketini yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun 11 Ağustos 2021'de sel felaketini yaşayan ilçesi Bozkurt'ta, vatandaşlar deprem bölgesi için yardım seferberliği başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyasına Bozkurtlu vatandaşlar "acınız acımızdır" diyerek yardımlarda bulunuyor.

Bozkurt'tan iki günde toplanan 346 koli gıda, 410 battaniye, 55 elektrikli soba ile muhtelif hijyen ve giyim malzemelerinden oluşan 1220 koli yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

Yardımların toplanmasında gönüllü olarak çalışan Bozkurtlu Elif Mızrak Yanık, AA muhabirine 11 Ağustos'ta Bozkurt'un büyük bir sel felaketi yaşadığına işaret ederek, "Bugün ise ülkemiz depremlerle boğuşuyor. 2021 yılında tüm Türkiye bize destek oldu. Bugün depremle mücadele eden şehirlerdeki tüm vatandaşlarımız bize yerdim ettiler. Akın akın buraya geldiler. Bugün sıra bizde, onlara bir umut verirsek ne mutlu bizlere. Onların acılarını paylaşıyoruz, bundan sonra onlar için elimizden geni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hayırsever Meral Yıldız da benzer acılar yaşadıklarını ifade ederek, "11 Ağustos'ta aynı acıyı biz de yaşadık, aynı acıyı biz de gördük. Şimdi yardım etme sırası bizde. Şimdi Güneydoğu'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.









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