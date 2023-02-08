Kastamonu'da 7'den 70'e herkes deprem bölgesine yardım için gönüllü oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yardım malzemelerinin toplanıp deprem bölgesine gönderilmesi için çok sayıda vatandaş gönüllü oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Kastamonu'da yardım malzemeleri, Valilik koordinesinde Merkez Spor Salonu'nda toplanıyor. Burada toplanan yardımlar, daha sonra gönüllü ekipler tarafından kutulara yerleştirilerek, tırlara yükleniyor. Gönüllüler arasında her yaş grubundan vatandaşlar bulunuyor.

Gönüllülerden 11 yaşındaki Selin Irmak Yılmaz, AA muhabirine, annesiyle yardım malzemelerini paketlediğini söyledi.

Deprem bölgesine yardım için geldiğini dile getiren Yılmaz, "Orada olanlara çok üzüldüm. Okullar tatil olduktan sonra evde oturmak yerine ben de annemle buraya yardıma gelerek, katkı sağlıyorum." dedi.

Ortaokul öğrencisi Mustafa Türkalp Saçı ise deprem bölgesindekilere küçük de olsa yardımda bulunmak için gönüllü çalıştıklarını kaydetti.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da birlik beraberliği burada gördüklerini ifade ederek, "7'den 70'e burada birliği gördük. Gençlerimiz sabahlara kadar burada çalışıyorlar. Dinlenme günü değil diye gençlerimiz sabah Hatay'a ulaşmak için yola çıktılar. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız." diye konuştu.

Kastamonu Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Öznur Topçu ise gönüllü gençlerle yardımları paketlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kastamonu olarak 7'den 70'e tüm insanımızın seferber olduğunu görüyoruz. Yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Yardım konusunda da insanlarımız elinde avucunda ne varsa getiriyorlar." ifadelerini kullandı.





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