AFAD ekipleri enkaz altındaki yabancı uyruklu çocuğa elleriyle su içirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a giden AFAD ekibi, enkazdan 11 kişiyi kurtardı.

Kastamonu AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden 17 kişilik Kastamonu AFAD ekibi, yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler kurtarma yaptığı sırada vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.

Hamza isimli bir çocukla sohbet eden ekipler, çocuğa su verdi. Yabancı uyruklu Yusuf isimli bir çocuğun da yardımına yetişen ekipler ağlayan çocuğa elleriyle su içirdi.

Ekipler çocukları sakinleştirmeye de çalıştı.

Daha sonra Kevser isimli başka bir çocuğu da kurtaran ekipler, kurtarma çalışması sırasında Kevser'i telefonla babasıyla görüştürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.