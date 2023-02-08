Kahramanmaraş'tan 17 depremzede Kastamonu'ya getirildi

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 4 aile, Kastamonu'daki kamp merkezine yerleştirildi.

Kahramanmaraş'tan kara yoluyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na getirilen biri engelli 17 kişilik 4 aile, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve görevliler tarafından karşılandı.

Ailelere yapılan yemek ikramının ardından kamp merkezi hakkında bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, yaptığı konuşmada zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Coşkun, "Çok büyük bir badire atlattınız. Sizler burada Kastamonu halkının misafirisiniz. Bundan sonra buradaki ihtiyaçlarınız devletimiz tarafından karşılanacak. Bu bir afet. Nerede, ne zaman yakalayacağı beli olmuyor. Bir isteğiniz bir arzunuz olduğunda burada arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Buradaki tesisten çocuklarınız ve siz yararlanabilirsiniz. Bizler sizin yanınızdayız. Bu büyük millet, bu büyük devlet olduğu sürece hiçbir vatandaşımız açıkta kalmayacak." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Aladdin Yenigül, dondurma ustası olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde ani bir sallantıyla uyandıklarını anlatan Yenigül, "Çok büyük sallantı oldu. O an kalkamadık yerimizden. Biraz hafifleyince kendimizi odadan çıkardık. Annem engelliydi, onun telaşı, çocukların telaşıyla kendimiz dışarı attık. 3-5 dakika sonra tekrar sallandık. Yağmur var ve hava soğuktu. Üzerimizde ne varsa o şekilde çıktığımız için ben kıyafet almak için içeri girdim. O an tekrar sallanmaya başladı. Koşarak yine dışarı çıktık. Ondan sonra arabaya girdik orada kalmaya başladık." diye konuştu.

Kastamonu'da çok güzel karşılandıklarını dile getiren Yenigül, "Çok güzel ağırlandık. Devletimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Şu an oradakileri düşünüyorum. Kimisi dışarıda soğukta bekliyor. Bura bizim için şu an gerçekten bulunmaz bir nimet." ifadelerini kullandı.





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