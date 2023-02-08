Kastamonu'da gönüllüler belediye başkanının kullandığı otobüsle deprem bölgesine gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da gönüllüler belediye başkanının kullandığı otobüsle deprem bölgesine gidiyor

AA

Kastamonu'da gönüllüler belediye başkanının kullandığı otobüsle deprem bölgesine gidiyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın kullandığı 42 gönüllüyü taşıyan otobüs, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Taşköprü Belediye Başkanlığına ait otobüs 24 din görevlisi, 6 operatör, 2 afet uzmanı ve 10 gönüllü ilçe merkezinden dualarla uğurlandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, otobüsü kendisinin kullanacağını söyledi.

Adıyaman’ın Besni ilçesine gideceklerini ifade ede Çatal, "Allah yolumuzu açık etsin. Tüm hemşehrilerimizden hem bize hem de afet bölgesindeki vatandaşlarımıza dualarını bekliyoruz." dedi.

Çatal, gönüllü vatandaşları Besni ilçesine ulaştırdıktan sonra orada bulunan öğrencileri Taşköprü ilçesine getirerek belirlenen yurtlarda misafir edeceklerini söyledi.

Din görevlisi Harun Kaya ise gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklarını belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara bir nebze yardımcı olmak istediklerini anlatan Kaya, "Rabbim yola çıkanların yolunu açık etsin. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun şoförlüğünde güvenle yolculuk yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de gönüllü olan vatandaşları uğurlayarak sağ salim ilçeye dönmelerini temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'tan 17 depremzede Kastamonu'ya getirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'tan 17 depremzede Kastamonu'ya ...
AFAD ekipleri enkaz altındaki yabancı uyruklu çocuğa elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER AFAD ekipleri enkaz altındaki yabancı uyruklu çocuğa ...
Kastamonu'nun ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'nun ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar ...
Enkazdaki küçük Sare'nin kurtarma ekibine verdiği "Acele etmeyin bir şeyimiz yok" yanıtı duygulandırdı
YEREL HABERLER Enkazdaki küçük Sare'nin kurtarma ekibine verdiği ...
Kastamonu'da 7'den 70'e herkes deprem bölgesine yardım için gönüllü oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da 7'den 70'e herkes deprem bölgesine ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 57 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 57 saat sonra ...
Kastamonu'daki otellerde 630 depremzede misafir edilecek
YEREL HABERLER Kastamonu'daki otellerde 630 depremzede misafir ...
Kastamonu'da tekstil firması ürettiği 6 bin battaniyeyi bölgeye gönderdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da tekstil firması ürettiği 6 bin ...
Sel felaketini yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Sel felaketini yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere ...
"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor
YEREL HABERLER "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın Taşköprü Belediyesi ekibince kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın Taşköprü ...
Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım ...
Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin ...
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü ...
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze için ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze ...
Deprem bölgesine yardım edebilmek için gelirini AFAD'a bağışlıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesine yardım edebilmek için gelirini ...
Deprem bölgesine yardımlarla birlikte mektubunu da gönderdi
YEREL HABERLER Deprem bölgesine yardımlarla birlikte mektubunu da ...
Kastamonu'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da toplanan yardım malzemeleri deprem ...
Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın Bozkurt Belediyesi ekibince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın Bozkurt ...
Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak üzere 353 kişi görevlendirildi
YEREL HABERLER Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak ...
Taşköprü ve İhsangazi'den deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Taşköprü ve İhsangazi'den deprem bölgesine yardım
Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.