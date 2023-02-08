Kastamonu'da gönüllüler belediye başkanının kullandığı otobüsle deprem bölgesine gidiyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın kullandığı 42 gönüllüyü taşıyan otobüs, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Taşköprü Belediye Başkanlığına ait otobüs 24 din görevlisi, 6 operatör, 2 afet uzmanı ve 10 gönüllü ilçe merkezinden dualarla uğurlandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, otobüsü kendisinin kullanacağını söyledi.

Adıyaman’ın Besni ilçesine gideceklerini ifade ede Çatal, "Allah yolumuzu açık etsin. Tüm hemşehrilerimizden hem bize hem de afet bölgesindeki vatandaşlarımıza dualarını bekliyoruz." dedi.

Çatal, gönüllü vatandaşları Besni ilçesine ulaştırdıktan sonra orada bulunan öğrencileri Taşköprü ilçesine getirerek belirlenen yurtlarda misafir edeceklerini söyledi.

Din görevlisi Harun Kaya ise gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklarını belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara bir nebze yardımcı olmak istediklerini anlatan Kaya, "Rabbim yola çıkanların yolunu açık etsin. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun şoförlüğünde güvenle yolculuk yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de gönüllü olan vatandaşları uğurlayarak sağ salim ilçeye dönmelerini temenni etti.

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